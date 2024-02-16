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Русские военные нашли и уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ убили 7 жителей Белгорода

Русские военные нашли и уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ убили 7 жителей Белгорода

Военкор Поддубный рассказал, где украинские боевики оставили чешскую реактивную систему залпового огняВоенному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному стало известно, что русским военным удалось обнаружить РСЗО "Вампир", из которого ВСУ 15 февраля нанесли удар по Белгороду.

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