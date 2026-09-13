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Царьград

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Минпромторг сообщил о поставках русских авто в Оман

Минпромторг сообщил о поставках русских авто в Оман

Минпромторг России сообщил о первых поставках русских легковых автомобилей в Оман. Также Россия активизирует экспорт минеральных удобрений в Нигер и Того, расширяя экспортные возможности и снижая зависимость от традиционных рынков.

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