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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Казахстанский Сехудо» финишировал Аморима в третьем раунде

Дамир Толенов (11-1) по прозвищу «Казахский Сехудо» на турнире Octagon 52 в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака встретился с представителем Бразилии Эдсоном Аморим (9-5-1).

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