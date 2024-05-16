Шагыйрь Рүзәл Минһаҗев зур югалту кичер

Шагыйрь Рүзәл Минһаҗев зур югалту кичерә😢 Тулырак: https://intertat.tatar/news/ruzal-minhaevnyn-31-yaslek-dusty-ukrainada-halak-kyzyl-nivanda-kaitam-diden-5866186.
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Шагыйрь Рүзәл Минһаҗев зур югалту кичерә😢 Тулырак: https://intertat.tatar/news/ruzal-minhaevnyn-31-yaslek-dusty-ukrainada-halak-kyzyl-nivanda-kaitam-diden-5866186.