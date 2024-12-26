«Привлекали к ответственности 46 раз». Нарушитель-рецидивист устроил жуткое ДТП в Приморье

В Приморском крае по вине злостного нарушителя ПДД произошла жесткая автоавария. В результате столкновения двух автомобилей людям понадобилась медицинская помощь, а сотрудники полиции установили, что виновник многократно нарушал и раньше, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.