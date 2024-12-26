PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

348 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Нет уже давно никакой Леруа Мерлен.Прекращение работ...
  • Алекс Кузь
    Маск ,говорят, пошутил про то , что закон должен быть коротко сформулирован. Особенно, этот принцип нужен для всех по...Указ подписан. Ра...
  • Игорь Пруткин
    Так о какой сети супермаркетов идет речь?! Автор, вычитывать и проверять свою писанину не пробовали?!Пенсионеров призв...

«Привлекали к ответственности 46 раз». Нарушитель-рецидивист устроил жуткое ДТП в Приморье

«Привлекали к ответственности 46 раз». Нарушитель-рецидивист устроил жуткое ДТП в Приморье

В Приморском крае по вине злостного нарушителя ПДД произошла жесткая автоавария. В результате столкновения двух автомобилей людям понадобилась медицинская помощь, а сотрудники полиции установили, что виновник многократно нарушал и раньше, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх