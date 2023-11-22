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Руководитель медиафутбольного клуба «Почти Любители» о переговорах с Сапоговым. «Где еще легенды прошлого могут играть вместе с простыми парнями?»

– Начались ли переговоры с Алексеем Сапоговым? – Алексей Сапогов – экстраординарная личность, с которой мы находимся в диалоге.

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