В Китае указали на проблемы при решении конфликта на Украине

Разрешение кризиса на Украине будет сложным и длительным, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 8 августа в интервью южноафриканской газете The Star и индонезийский газете Kompas.
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