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Операторы раскрыли реальную разницу между 5G и LTE

Операторы раскрыли реальную разницу между 5G и LTE

Скорость мобильного интернета после запуска сетей пятого поколения (5G) выросла в среднем на 15–30% по сравнению с LTE, согласно данным операторов связи и экспертов, пишут «Ведомости».

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