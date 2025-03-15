Рогов назвал убийство радикального активиста Ганула попыткой замести следы

Убийство радикального украинского националиста Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) может быть попыткой скрыть следы, ведущие к заказчикам поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.