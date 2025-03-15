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Рогов назвал убийство радикального активиста Ганула попыткой замести следы

Рогов назвал убийство радикального активиста Ганула попыткой замести следы

Убийство радикального украинского националиста Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) может быть попыткой скрыть следы, ведущие к заказчикам поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

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Комментарии
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Писарчук Дмитрий
Начали заметать кровавые следы. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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