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Московский комсомолец в Израиле

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Израиль завершил подготовку к Йом Кипур: полиция, армия и службы спасения переходят на усиленный режим

Израиль завершил подготовку к Йом Кипур: полиция, армия и службы спасения переходят на усиленный режим

В преддверии самого важного дня еврейского календаря — Йом Кипур, который в 2026 году приходится на 20-21 сентября, Израиль завершил масштабную подготовку по обеспечению общественной безопасности и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации .

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