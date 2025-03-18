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Царьград

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Москва: Зимняя резина сохраняет актуальность при ночных заморозках

Москва: Зимняя резина сохраняет актуальность при ночных заморозках

Департамент транспорта Москвы предупреждает: температура в ночные и утренние часы опускается ниже нуля, поэтому смена зимних шин на летние преждевременна.

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