Врач Морозова: ожирение является серьезной угрозой здоровью ребенка

Детское ожирение представляет собой серьезную угрозу для здоровья. Оно может спровоцировать развитие заболеваний, которые обычно встречаются у взрослых, таких как гипертония, сахарный диабет второго типа и ранний атеросклероз.
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