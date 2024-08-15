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В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва «Северных потоков»

Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в эфире телеканала Welt призвал правительство Германии потребовать от властей Украины и Польши возместить убытки из-за подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2».

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