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SteamWorld Heist II: Обзор стимпанковой приключенческой тактики

SteamWorld Heist II: Обзор стимпанковой приключенческой тактики

Серия SteamWorld уникальна. Её события разворачиваются в одной стимпанковой вселенной, где после войны с людьми роботы (тут их называют стимботами) сформировали свою цивилизацию, но в каждой игре меняются герои, место действия и жанр.

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