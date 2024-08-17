SteamWorld Heist II: Обзор стимпанковой приключенческой тактики

Серия SteamWorld уникальна. Её события разворачиваются в одной стимпанковой вселенной, где после войны с людьми роботы (тут их называют стимботами) сформировали свою цивилизацию, но в каждой игре меняются герои, место действия и жанр.
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