Володин посоветовал россиянам прочесть книгу "Поражение Запада"

Он отметил, что автор книги прогнозирует неизбежную победу России до 2027 года на Украине Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что в новогодние праздники прочитал книгу "Поражение Запада".
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