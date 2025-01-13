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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Володин посоветовал россиянам прочесть книгу "Поражение Запада"

Володин посоветовал россиянам прочесть книгу "Поражение Запада"

Он отметил, что автор книги прогнозирует неизбежную победу России до 2027 года на Украине Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что в новогодние праздники прочитал книгу "Поражение Запада".

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