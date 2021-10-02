СК завел дело после столкновения поезда с грузовиком в Пензенской области - «Авто»

МОСКВА, 2 октября/ Радио Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Пензенской области, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
МОСКВА, 2 октября/ Радио Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Пензенской области, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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