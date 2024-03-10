Собянин рассказал о развитии ветеринарного сервиса "Мой питомец"

Unsplash/Humberto Arellano В Москве уже более полугода работает сервис "Мой питомец". За это время жители столицы воспользовались им порядка 130 тысяч раз, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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