Госдума обсудит статус ветерана для бойцов в Курской области

Госдума в четверг, 3 апреля рассмотрит во втором чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России.
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