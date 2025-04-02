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Госдума обсудит статус ветерана для бойцов в Курской области

Госдума обсудит статус ветерана для бойцов в Курской области

Госдума в четверг, 3 апреля рассмотрит во втором чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России.

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