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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Федорищев: «Не могу сказать, что «Спартак» отскочил, но «Крылья» показали красивый и агрессивный футбол. Мы ими гордимся»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал красивой игру «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком» (1:1).

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