Зимой киевлянам придётся справлять нужду вне жилищ – Коц

Россия продолжит системные удары по объектам украинской энергетики, что неизбежно потянет за собой вывод из строя коммунальной инфраструктуры городов.
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