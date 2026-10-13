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Зимой киевлянам придётся справлять нужду вне жилищ – Коц

Зимой киевлянам придётся справлять нужду вне жилищ – Коц

Россия продолжит системные удары по объектам украинской энергетики, что неизбежно потянет за собой вывод из строя коммунальной инфраструктуры городов.

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