Зачем Европарламент вспомнил о «румынском золоте»

Европарламент неожиданно потребовал от России вернуть Румынии золотые резервы, переданные на хранение в 1916-1917 годах Резолюция такая же пустая и бессодержательная, как и сама идея, которая явно пришла в головы депутатов ЕП с подачи румынских русофобов и националистов.