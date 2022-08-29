Комбат начистоту высказался о главной проблеме Мариуполя: Не решим - "стыдно будет"

В своём Telegram-канале Ходаковский рассказал о ситуации в Мариуполе. "Есть категория, кому отчаянно некуда уезжать", - написал он, объяснив, что, например, в медблоке его части, пока бойцы воюют, живут эвакуированные из зоны боевых действий.