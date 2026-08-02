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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сиксерс» заняли 1-е место в списке лучших команд Востока по версии Кендрика Перкинса, «Уизардс» – 5-е

Бывший игрок НБА , а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс поделился своим видением топа лучших команд Восточной конференции в предстоящем сезоне: « Филадельфия » « Нью-Йорк » «Атланта» « Майами » «Вашингтон».

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