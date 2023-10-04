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Кравец о Венгрыжановском и 1:0 с «Торпедо»: «Вчера его покормили малиной, и сегодня он забил. Рад, что у «Авангарда» есть игрок, выкладывающийся на 200 процентов»

Главный тренер «Авангарда» высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ. «Соглашусь, что сегодня Венгрыжановский сыграл хорошо и был героем.

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