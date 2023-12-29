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Закон, порядок, государство

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В Твери Полицейский Дед Мороз и Снегурочка подарили детям новогодний праздник

В рамках Всероссийской ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УМВД России по городу Твери организовали новогоднее представление для воспитанников реабилитационного центра и ребят из семей, состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

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