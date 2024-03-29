В Мордовии к 15 и 12 годам лишения свободы приговорены виновные в покушении на незаконный сбыт наркотиков

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего жителя Сочи и 34-летнего жителя Пензы, признанных виновными в незаконном обороте наркотических средств.
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