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Телеканал RTVI

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Беннет рассказал о безуспешной попытке остановить конфликт на Украине

Беннет рассказал о безуспешной попытке остановить конфликт на Украине

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сказал RTVI, что в 2022 году безуспешно пытался остановить российско-украинский конфликтБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в специальном интервью RTVI, что в 2022 году безуспешно пытался остановить российско-украинский конфликт.

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