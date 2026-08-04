Беннет рассказал о безуспешной попытке остановить конфликт на Украине

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сказал RTVI, что в 2022 году безуспешно пытался остановить российско-украинский конфликтБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в специальном интервью RTVI, что в 2022 году безуспешно пытался остановить российско-украинский конфликт.