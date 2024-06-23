АТОР: низкий спрос на июльские туры в Турцию заставил отельеров снизить цены

Низкий спрос на путевки в турецкие отели в июле привел к тому, что отельеры стали снижать цены. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов, передает РИА Новости.
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