АТОР: низкий спрос на июльские туры в Турцию заставил отельеров снизить цены

Низкий спрос на путевки в турецкие отели в июле привел к тому, что отельеры стали снижать цены. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов, передает РИА Новости.