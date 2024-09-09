Супругов в России хотят обязать мириться перед разводом

В рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в России хотят обязать супругов, принявших решение развестись, мириться перед разводом.
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