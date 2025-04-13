Сердце остановилось, мозг молчит: Шокующие детали болезни режиссёра С декабря 2024 года жизнь 56-летнего Тиграна Кеосаяна зависит от…Сообщение Тигран Кеосаян: Три месяца в коме и последняя надежда врачей появились сначала на Ежедневные новости.
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