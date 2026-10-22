Смертельное ДТП произошло вечером 21 октября на 27-м километре автодороги «Нижний Тагил – Нижняя Салда»: водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой», в результате чего скончался на месте, а два человека из второго автомобиля пострадали.