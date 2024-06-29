Депутат Госдумы назвал агрессией полёты американских беспилотников над Чёрным морем Полеты разведывательных беспилотников США над акваторией Черного моря являются агрессией и реальной угрозой для РФ.
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Депутат Госдумы назвал агрессией полёты американских беспилотников над Чёрным морем Полеты разведывательных беспилотников США над акваторией Черного моря являются агрессией и реальной угрозой для РФ.
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