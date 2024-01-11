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За четыре года более 3000 "разрешений": УСБ накрыло крупный "портал" мигрантов

За четыре года более 3000 "разрешений": УСБ накрыло крупный "портал" мигрантов

Сотрудники УСБ перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Петербурге и Ленобласти.Сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) регионального главка МВД обнаружили и перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Петербурге и Ленобласти.

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Надежда Белугина
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