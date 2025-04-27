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Юшин сделал дубль против «Алании» – это его первые голы за «Торпедо». Второй забил издали обводящим ударом

Команды встречались в 30-м туре Мелбет Первой лиги. Александр Юшин вывел «Торпедо» вперед на 35-й минуте, на 50-й Марио Чурич удвоил преимущество москвичей с пенальти, на 52-й Юшин сделал дубль дальним ударом, на 68-й Ейсон Гусман забил четвертый мяч гостей.

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