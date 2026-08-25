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Царьград

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Трамп будет давить на страны НАТО за недостаточные военные расходы

Трамп будет давить на страны НАТО за недостаточные военные расходы

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Соединенные Штаты будут усиливать давление на страны-члены, не выполняющие обязательства по увеличению оборонных расходов, независимо от их географического положения.

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