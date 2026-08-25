Трамп будет давить на страны НАТО за недостаточные военные расходы

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Соединенные Штаты будут усиливать давление на страны-члены, не выполняющие обязательства по увеличению оборонных расходов, независимо от их географического положения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии