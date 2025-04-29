Индия и Пакистан: на грани войны или временное обострение? Ирина ВальковаНа границе между Индией и Пакистаном снова неспокойно: третью ночь подряд не утихают перестрелки, а обе стороны стягивают войска к линии контроля.
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