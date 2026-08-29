Старшая дочь Сильвестра Сталлоне выходит замуж

Старшая дочь Сильвестра Сталлоне, 30-летняя София, выходит замуж. Об этом 80-летний актёр сообщил в соцсетях, опубликовав фото с женихом и невестой.
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