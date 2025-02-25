Жигули с двумя двигателями – поедет или порвется на старте?

Что получится, если взять классические Жигули, добавить немного безумия и установить в них сразу два двигателя? В этом видео мастера с YouTube канала «Гараж 54» решают поставить этот эксперимент на практике, превратив детище АВТОВАЗ в «монстра» с двойным мотором.
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