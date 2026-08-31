Пятые сутки ударов: Украина под огнём — горят Киевская область, Павлоград и Одесса

ВС РФ продолжают наносить массированные удары по объектам ВСУ. ВС РФ продолжают наносить системные удары по объектам военной инфраструктуры и логистики на подконтрольной Киеву территории.
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