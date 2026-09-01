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С ноября россиянам для въезда в Казахстан понадобится цифровое разрешение QazETA

С ноября россиянам для въезда в Казахстан понадобится цифровое разрешение QazETA

При этом безвизовый режим для граждан РФ сохраняется Гражданам России теперь нужно будет получать электронное разрешение на въезд в Казахстан, сообщил РИА Новости представитель цифровой платформы QazETA.

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