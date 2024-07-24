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Царьград

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Онколог назвал рецепт смузи, который очищает организм от раковых клеток

Онколог назвал рецепт смузи, который очищает организм от раковых клеток

Некоторые продукты давно зарекомендовали себя в борьбе с раком.Из их сочетания можно приготовить вкусный и полезный профилактический напиток.

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