Отец обижен на двенадцатилетнего сына: тот обозвал его алкашом

НС Мальчик откуда это взял? - от матери услышал, откуда же ещё! Пивка немного - вообще никаких последствий не будет, а если мужика всего лишить , так стОит ли вообще жить тогда? Отец тут не прав в одном - не смог сына правильно воспитать, чтобы не говорил глупостей не подумав.

НС после такого я бы с сыном вообще напрочь перестал бы общаться. Он значит ко мне с просьбой. с вопросом , а я ему: "иди к матери, а то я алкаш - чего тебе от алкаша надо?"