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Отец обижен на двенадцатилетнего сына: тот обозвал его алкашом

Отец обижен на двенадцатилетнего сына: тот обозвал его алкашом

— …И вот муж пристрастился к этому пиву по выходным, – рассказывает тридцатисемилетняя Ксения. – Пьет в пятницу и в субботу, когда назавтра на работу не надо, говорит, что расслабляется так после рабочей недели.

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Комментарии
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НС
Мальчик откуда это взял? - от матери услышал, откуда же ещё!  Пивка немного - вообще никаких последствий не будет, а если мужика всего лишить , так стОит ли вообще жить тогда?  Отец тут не прав в одном - не смог сына правильно воспитать, чтобы не говорил глупостей не подумав.
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29 мин.
НС
после такого я бы с сыном вообще напрочь перестал бы общаться. Он значит ко мне с просьбой. с вопросом , а я ему: &quot;иди к матери, а то я алкаш - чего тебе от алкаша надо?&quot;
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27 мин.
Н
НС
Бабе 37, значит и муж примерно такого же возраста или чуть старше. Тот возраст когда молодые не дают, а своя баба и не хочет(бревно-бревном) и как правило уже и не особо интересна(особенно когда бревно-бревном - тогда тем более интерес к ней быстро угасает). Вот и служат  пиво и комп.  мужику хоть какой-то отдушиной в грёбаной жизни , когда пашешь и радости никакой, беспросветная гадская вокруг жизнь...
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22 мин.

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