Гендерный фактор: что влияет на развитие деменции у женщин, объяснила врач Севастьянова

По статистике, когнитивные нарушения у женщин развиваются чаще, чем у мужчин. Врач, эксперт благотворительного социального проекта, объяснила, какие гендерные факторы провоцируют развитие серьезного нейродегенеративного заболевания у женщин и что сделать, чтобы избежать приобретенного слабоумия.
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