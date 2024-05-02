Гендерный фактор: что влияет на развитие деменции у женщин, объяснила врач Севастьянова

По статистике, когнитивные нарушения у женщин развиваются чаще, чем у мужчин. Врач, эксперт благотворительного социального проекта, объяснила, какие гендерные факторы провоцируют развитие серьезного нейродегенеративного заболевания у женщин и что сделать, чтобы избежать приобретенного слабоумия.