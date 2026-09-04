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Царьград

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Не прошёл контроль. В Пулково задержали пассажира с крупной суммой - что теперь грозит нарушителю

Не прошёл контроль. В Пулково задержали пассажира с крупной суммой - что теперь грозит нарушителю

Пассажир пытался провести крупную сумму наличных. На таможенном контроле он нервничал.Инцидент с задержанием пассажира с крупной денежной суммой произошёл в Пулково, в Санкт-Петербурге.

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