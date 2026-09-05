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Царьград

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CBS: в Пентагоне искали шпиона среди своих из-за данных о нехватке боеприпасов

CBS: в Пентагоне искали шпиона среди своих из-за данных о нехватке боеприпасов

Американские власти провели массовые проверки из-за опасений, что утечка данных о боеприпасах могла быть инспирирована агентом иностранной разведки.

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