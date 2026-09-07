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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о «Тракторе»: «Вышла группа пассажиров во главе с Гордоном, который не понимал, куда попал. В клубе много посторонних людей, начиная с американского тренера и тех, кто его пролоббировал»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал игру «Трактора» в первом матче нового сезона Фонбет КХЛ против « Локомотива » (1:5).

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