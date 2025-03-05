Захарова задалась вопросом о целях приезда посла Франции в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который охарактеризовал Россию как «угрозу» для Европы и Парижа.
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