Исследование: Слоны обращаются друг к другу по "именам"

Слоны вероятно дают друг другу имена, которые используют в общении. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, предварительно опубликованного в научной прессе, но еще не рецензированного согласно правилам научных публикаций, пишет Independent.
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