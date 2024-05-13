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Ведущая Матч-ТВ Маргарита Юргенсон назвала свою самую сексуальную коллегу

Ведущая Матч-ТВ Маргарита Юргенсон назвала свою самую сексуальную коллегу

Красотка считает самой горячей ведущей «Матч-ТВ» Ольгу Петрикову. Маргарита Юргенсон, известная по работе на «Матч-ТВ», «ТВ-3» и в хоккейном клубе «Ак Барс», фото: Соцсети «Кто, на ваш взгляд, самая сексуальная ведущая „Матч-ТВ“?», — спросил один из подписчиков Маргариту Юргенсон в «Инстаграме» (запрещенная в России экстремистская организация).

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