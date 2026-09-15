США распространят технологии атомных подлодок на Японию и Корею

Чвэ Чу Хён, обозреватель КНДР, выразил обеспокоенность стремлением США распространить технологии атомных подлодок на Республику Корея и Японию, что может усилить конфронтацию в рамках AUKUS.
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